II. Yaşlılık Şurası ön çalışmaları kapsamında Niğde’de İl Yaşlılık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Vali Cahit Çelik’in başkanlığında yapılan toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, kurum personeli, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Çelik açılış konuşmasında; "Türkiye artık yüzde 10,62’si yaşlı olarak kabul edilen bir nüfustan oluşuyor. Daha önce nüfusu genç ve dinamik bir ülkeydik ancak maalesef demografimiz değişiyor. Bu çalıştayda, yaşlı vatandaşlarımızın sosyal ve kamusal hizmetlere erişimde yaşadıkları sıkıntıları ele alarak daha iyi çözümler bulmayı hedefliyoruz. Önemli olan vatandaşlarımızın hayatını kaliteli bir şekilde yaşamasıdır. Devlet olarak yaşamı onlar için daha kolay kılmak için çalışıyoruz" dedi. İl Müdürü Nurettin Kesler ise yaşlıların yaşam kalitesini artırmanın, sorunlarını çözmenin ve onlara güzel bir gelecek sunmanın devletin asli görevlerinden biri olduğunu ifade ederek; "Ulu çınarlarımıza sunulacak sağlık hizmetleri, sosyal destek mekanizmaları, ekonomik güvence, barınma imkanları, kültürel ve sosyal hayata katılım gibi konular burada ele alınacaktır. Alanında uzman katılımcılarımızın önerileriyle çözüm odaklı bir yol haritası oluşturacağız. Amacımız yalnızca sorunları tespit etmek değil, somut ve uygulanabilir çözümler üretmektir" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda Niğde’deki yaşlı nüfusun mevcut durumu masaya yatırılarak, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunlar ile ihtiyaçlar değerlendirildi. Ortaya çıkan sonuçların, Ekim ayında gerçekleştirilecek II. Yaşlılık Şurası’na aktarılması planlanıyor.