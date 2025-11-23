Niğde’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. B.Y., arazi meselesi yüzünden aralarında husumetli olduğu iddia edilen İ.B. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Ağır yaralanan B.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.