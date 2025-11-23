Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi Yarışları, 11 ilden toplam 300 sporcu ve antrenörün katılımıyla Niğde Merkez Spor Salonu yanındaki Kros Parkuru’nda düzenlendi.

Zorlu parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan organizasyon, sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. Niğde Belediyesi; yarışmalara katılan kafileler ve aileleri için çorba ve makarna ikramında bulunarak etkinliğe destek verdi. Yarışmada dereceye giren sporcu ve takımların ödülleri, Uluslararası Atletizm Hakemi Fatih Boyan, Atletizm İç Anadolu Temsilcisi Cüneyt Küçük, Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Yılmaz, Atletizm Niğde İl Temsilcisi Ali Tunç ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Karataş tarafından takdim edildi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmada başarılı olan sporcu ve takımları tebrik ederek, bir üst tur için başarılar diledi.