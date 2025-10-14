Kentin yöresel ürünlerini ve coğrafi işaretli lezzetlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Niğde 5. Gastronomi Festivali; 17-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Niğde tavası, tandır kebabı, köfter, elma ürünleri ve yöreye özgü peynir çeşitleri gibi pek çok lezzetin festival süresince misafirlere sunulacağı etkinlikte üniversitelerden ve gastronomi derneklerinden öğrencilerin de katılacağı yarışmalarla genç yetenekler desteklenecek. Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen festival, sadece bir lezzet etkinliği değil; aynı zamanda Niğde’nin turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir tanıtım projesi olarak öne çıkıyor. Bu yıl ’Gastrofest Şefleri’ konseptiyle gerçekleştirilecek festival, hem Niğde’nin yöresel lezzetlerini tanıtacak hem de ulusal ve uluslararası mutfak kültürlerini bir araya getirecek. 10 farklı ülkeden 60 ülke temsilcisinin ve Türkiye’nin dört bir yanından ünlü şeflerin katılacağı festival; dünya mutfaklarından seçkin örneklerle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Festivalde yer alacak isimler arasında Nevin Halıcı, Emine Beder, Z. Haldun Tüzel, Bedri Usta, Cüneyt Asan, Doç. Dr. Yılmaz Seçim, Mahmut Dolmacı, Gani Çağlar Sandıkaya, Ahmet Karaman, Esra Tokelli, Şükran Çiftçi, Renato Mirze, Battal Yıldırım, İshak Kaan Usta, Ahmet Bıralmış, Osman Taştan, Alper Kılıç ve Homayoun Safari Vang gibi gastronomi dünyasının tanınmış isimleri bulunuyor. Şefler, atölye çalışmaları, workshoplar ve özel gösterilerle hem profesyonel aşçılara hem de gastronomi tutkunlarına ilham verecek.

Festivalde ünlü isimlerden ücretsiz konserler

Festival boyunca her akşam Niğde halkı için birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Açılış günü olan 17 Ekim Cuma akşamı sahnede Turgay Başyayla yer alacak. Aynı gün ayrıca Cambaz Mithat, gösterisiyle festivalin ilk gününe renk katacak. 18 Ekim Cumartesi günü ise DJ Bilal’in performansının ardından sevilen sanatçı Ayşe Dinçer konser verecek. 19 Ekim Pazar günü sahne, 8. Nota grubunun müziğiyle açılacak, ardından Zafer Peker, Hazal, Zeynep, Taner ve Şahsenem gibi isimlerin yer aldığı ’Efsane 90’lar’ konseriyle nostalji dolu bir akşam yaşanacak. 20 Ekim Pazartesi akşamı Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ekin Uzunlar sahne alacak. 21 Ekim Salı günü ise Esat Ergüven konser verecek; aynı gün Yetenek Sizsiniz finalisti Kuklaların Efendisi’nin eğlenceli kukla gösterisi sahnelenecek. 22 Ekim Çarşamba akşamı güçlü sesiyle tanınan Işın Karaca konseriyle festival coşkusu devam edecek. Festivalin kapanışında, 23 Ekim Perşembe günü ise rap müziğin sevilen ikilisi Canbay & Wolker sahne alarak etkinliğe unutulmaz bir final yapacak.

Tüm konserler halka açık ve ücretsiz olacak.