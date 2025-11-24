'Okuyan Şehir' sloganıyla kültür hayatında marka haline gelen Niğde, bu yıl 8'incisi düzenlenen Kitap Fuarı ile kapılarını kitapseverlere açtı. 21-30 Kasım 2025 tarihleri arasında açık kalacak fuar, milyonlarca kitabı, yüzlerce yayınevini ve Türkiye'nin sevilen yazarlarını Niğdelilerle buluşturuyor.

Kayseri firması Sun Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen ve bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk getirilen resmi açılış töreni, iki anlamlı buluşmayı bir araya getirdi. Törene Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik; okuma kültürünün toplumların gelişmişlik düzeyiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek uluslararası araştırmalardan örnekler paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık 357 saat ile dünyanın en çok kitap okuyan ülkesi olduğunu belirten Çelik, Türkiye'nin yıllık 130 saat okuma süresiyle orta sıralarda yer aldığını ifade etti. Çelik, dijitalleşmeye rağmen basılı kitabın hâlâ dünya genelinde en çok tercih edilen format olmasının, kitabın kültürel bir hafıza ve bağ kurma aracı olduğunun açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. Niğde'de son yıllarda kitapla kurulan bağın güçlendiğini belirten Çelik, özellikle öğrencilerle düzenlenen yazar buluşmalarının, mahalle kütüphanelerinin ve okuma etkinliklerinin şehrin kültür yaşamına canlılık kattığını söyledi.

Törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde'nin tarih boyunca ilim, kültür ve kahramanlıkla anılan bir şehir olduğunu belirterek şunları söyledi; 'Bugün iki güzel heyecanı bir arada yaşıyoruz. Hem Öğretmenler Günü'nü kutluyor hem de Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Niğde, okuma oranlarıyla ülkemizin en önemli şehirlerinden biri. 'Bir toplum ne kadar okursa o kadar gelişir' düsturuyla hareket ediyoruz. Kuran-ı Kerim'in 'Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?' ayeti, bilginin önemini en güzel şekilde ifade ediyor. Biz de gençlerimizi bilgiyle, bilimle ve kitapla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.'

Özdemir, belediyenin kültür yatırımlarına da değinerek son 6 yılda Niğde'ye 5 yeni kütüphane kazandırdıklarını hatırlattı. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı ise fuar alanının 30 Kasım'a kadar açık olacağını belirterek tüm Niğdelileri fuara davet etti. Fuarda çok kıymetli yazarlar olduğunu ifade eden Saçmacı; 'Kitapların tarih boyunca bilgiyi, kültürü aktaran miras olmuştur. Bu mirası yaşatmak ve genç nesillere aktarmak adına açtığımız bu fuar, okuma kültürünü güçlendirmek ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini buluşturmak amacını taşıyor' ifadelerini kullandı.

Niğde Kitap Fuarı; yüzlerce yayınevi, çok sayıda yazar söyleşisi, imza günleri ve çocuk etkinlikleriyle 10 gün boyunca kitapseverlere zengin bir kültürel program sunacak.