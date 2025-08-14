Mersin’in Silifke ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ederken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak yöre halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Silifke ilçesinde, 13 Ağustos günü saat 12.45 sıralarında Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında, Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında orman dışı alanda başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yöre sakinleri de traktörleriyle çalışmalara destek verdi.

Mersin Valiliği tarafından tedbir amaçlı olarak Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile 5 mezra boşaltıldı. 90 hane olmak üzere yaklaşık 190 kişi, Silifke’de oluşturulan güvenli alanlarda konaklatılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yangın bölgesinde yürütülen söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Seçer, yangından etkilenen mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yangına 36 itfaiye eri, 51 belediye personeli olmak üzere toplam 87 personel, 41 arazöz ve 12 iş makinesiyle müdahale ettiğini aktaran Seçer, "Valimizin koordinasyonunda hem havadan hem karadan çalışmalar devam ediyor. Yerel yönetimler olarak tüm imkanlarımızla bu mücadeleye katkı sağlıyoruz" dedi.

Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinde geniş alanların zarar gördüğünü, Kırtıl ve İmamuşağı’nda evlerin yüzde 70’inin yandığını ifade eden Seçer, "Havanın kuru olması ve kuvvetli poyraz söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Ancak vatandaşlarımız ve ilgili kurumlarımızın personeliyle hep beraber bu tehlikeyi bertaraf edeceğiz" diye konuştu.

Yangının MEDCEM Çimento Fabrikasına da yaklaştığını, ancak alınan tedbirlerle şimdilik bir tehlike olmadığını belirten Seçer, "Söndürme çalışmaları tamamen bitmeden tehlike geçmiş sayılmaz" dedi.