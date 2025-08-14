ORC Araştırma, 10-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında 26 ilde 3.120 katılımcı ile gerçekleştirdiği "Siyasi Eğilimler Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

Ankette, katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre:

AK Parti: %30,5

CHP: %30,5

DEM Parti: %8,4

MHP: %8,2

İYİ Parti: %6,3

Zafer Partisi: %3,7

Saadet Partisi: %2,4

Yeniden Refah Partisi: %2,3

Yerli ve Milli Parti: %2,0

Büyük Birlik Partisi: %1,8

Anavatan Partisi: %1,7

Diğer: %2,2 Sever , " Tarihe Yön Veren Büyük Bir Milletiz" İçeriği Görüntüle

Araştırmaya göre, AK Parti ile CHP arasındaki oy oranı eşit çıkarken, DEM Parti ve MHP %8 bandında yer aldı. İYİ Parti %6,3 ile beşinci sırada bulunuyor.

Çalışma, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemi ile yapıldı.