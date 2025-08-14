Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz tatilinde Kur’an kurslarına katılan çocuklar da düşünülerek hizmete hız verildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Mobil İbadethane Temizlik Ekibi, 114 cami, 45 mescit, 2 kilise, 1 cem evi ve türbelerde düzenli temizlik, halı yıkama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor. Son günlerde Şair Nabi, Güzel, Hacı Hilmi, Hz. Eyüp, Hz. Süleyman, Organize Sanayi Bölgesi, Tırmıl Sanayi, Ahmet Yesevi, İhlas ve Çay Mahallesi TOKİ Aksa camileri başta olmak üzere çok sayıda ibadethanenin temizliği tamamlandı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, hizmetin kesintisiz süreceğini belirterek, "Ekiplerimiz hem planlı olarak hem de gelen talepler doğrultusunda tüm ibadethanelerimizde temizlik, halı yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Kur’an kursu merkezlerinin bakımına ekstra önem veriyoruz" dedi.