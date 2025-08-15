Türkiye’nin en büyük gölü ve dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, sadece eşsiz doğal manzaralarıyla değil aynı zamanda binlerce inci kefalinin su altındaki şöleniyle de dikkat çekiyor.

Dalış sporları ve sualtı etkinlikleri için eşsiz fırsatlar sunan göl, metrelerce yükselen mikrobiyalit sütunlarıyla adeta su altında başka bir dünya barındırıyor. Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis’in Tatvan ilçesinde Van Gölü’ne dalarak hem sürü halinde gezen inci kefallerini hem de muazzam görüntüsüyle miktobiyalitleri görüntüledi. Önen, "Van Gölü’nün derinliklerine daldığımızda metrelerce yükseklikte devasa mikrobiyalit sütunları bizi karşılıyor. İrili ufaklı bu yapılar, su altında muhteşem bir manzara oluşturuyor. Sütunların arasında sürüler halinde dolaşan inci kefalleri ise adeta görsel bir şov sergiliyor. Biz de dernek olarak bu eşsiz anı gözlemledik ve kayıt altına aldık. Herkesin bu güzelliğe tanıklık etmesi gerekiyor" dedi.