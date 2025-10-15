Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Jandarma sorumluluk bölgesinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, KOM, Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ekiplerinin katılımıyla drone destekli olarak 8 farklı noktada denetimler gerçekleştirildi. Uygulamada 85 personel, 17 araç ve 4 arama köpeği görev aldı. Tatvan Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA