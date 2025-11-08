Bitlis’in Mutki Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mezbahane ve halı saha açılışlı yapıldı.

Mutki’de gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, yapılan tesislerin Mutki’ye değer katacağını ifade ederek, "Bugün Mutki’mizde güzel ve sevindirici bir gün gerçekten güzel, sevindirici bir gün, güzel bir atmosferde bir aradayız. Bir yandan ilçemize değer katacak olan kesimhane tesisimizin açılışını yapacağız. Bir yandan gençlerimize değer katacak olan halı sahamızın açılışını yapacağız. Bu iki tesis birbirinden farklı görünse de hem Mutki’nin vatandaşına da gençlerine de değer katacak inşallah. Kesimhanemiz hem vatandaşımıza daha hijyenik, düzenli bir hizmet sunacak hem de ilçemizin ekonomik ve ticari hayatını canlandıracak diye umut ediyoruz. Halı sahamız ise az önce Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi özellikle gençlerimiz için çok önemli bir kazanım. Burada bizlerin en büyük ihtiyaçlarından biri sosyal faaliyetler. Bu noktada gençlerimizin enerjisini Vaktinizi spor yönlendireceğiz. Çünkü Mutki’nin gençlerinin bu hizmete ihtiyacı olduğunun farkındayız ve bu hizmetlerin de Mutki’ye değer katacak olduğunun farkındayız" dedi.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan tesislerin açılışı yapılarak ilçede ilk gaz arzı gerçekleştirildi.