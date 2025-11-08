Muş’tan Van’a hasta taşıyan ambulans, Bitlis’in Güroymak ilçesi girişinde yola aniden çıkan mandaya çarptı. Kazada manda telef olurken, ambulanstaki hasta bir başka ambulansla Van’a sevk edildi.

Kaza, Muş-Bitlis karayolu Güroymak ilçe girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Muş Devlet Hastanesi’nden aldığı hastayı Van’daki bir hastaneye götüren 49 DA 112 plakalı ambulans, aniden yola çıkan mandaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle manda telef olurken, ambulansın ön kısmında hasar oluştu. Olayın ardından bölgeye yeni bir ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hasta gelen diğer ambulansla Van’a nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.