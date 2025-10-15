Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası, sonbahar güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor.

Yeryüzü cenneti olarak adlandırılan ve her mevsim binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası’nda bu sıralar sonbahar güzelliği yaşanıyor. Birçok ağaç türünü içinde barındıran kalderada sararan ve kızıla bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü’nün ve kalderasının havadan çekilen görüntülerinde sonbahar mevsiminin tüm tonları görsel şölen oluşturuyor.

Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliğini görmek ve fotoğraflamak için gezginler ve doğa fotoğrafçıları da bölgeye akın ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte Nemrut Krater Gölü’nü gezmeye giden fotoğraf sanatçısı Şahin Şerefoğlu, "Nemrut Dağı dünyanın ikinci büyük kalderası olmasından dolayı görülmesi gereken bir alan ama sonbaharda ayrıca görülmesi gereken bir alan. Bu bir hafta 10 gün içinde de yaprakların sararması ve çok güzel görüntüler sergilemesinden dolayı inanılmaz keyif aldık" dedi.