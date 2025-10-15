Mersin’in 4 ilçesinde çalışma yapan jandarma ekipleri, 14 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin Bozyazı, Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde yaptığı çalışmada uzun süredir aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde yakalanan hükümlülerin ’Cinsel istismarı, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Dolandırıcılık’ suçlarından hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şahıs daha sonra cezaevine teslim edildi.