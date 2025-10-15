Bayburt’ta kadınlar, yaklaşan kış öncesi geleneksel kışlık hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınlar, turşuluk ürünlerin yanı sıra fasulye, menemen ve kapya biber hazırlığı için kolları sıvadı.

Pazardan özenle seçilen biberler, evlerde titizlikle yıkanıp temizlendikten sonra küp küp veya jülyen olarak farklı şekillerde doğranıyor. Daha sonra tek kullanımlık porsiyonlar halinde buzdolabı poşetlerine doldurulan biberler, dondurucuda muhafaza edilmek üzere buzluğa yerleştiriliyor.

Tavuk ve et yemeklerine lezzet katan kapya biberler, mevsiminde hazırlanarak kış aylarında sofralara taze lezzet olarak dönüyor. Bayburtlu kadınlar, kışın sofraların vazgeçilmezi olan bu hazırlıkların hem ekonomik hem de sağlıklı olduğunu belirtiyor.