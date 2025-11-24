Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladı. Öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden en önemli güç olduğunu belirten Vali Eldivan, "Bir milletin gerçek yükselişi, nitelikli öğretmenler ve sağlam temelli bir eğitim sistemiyle mümkündür" dedi.

Öğretmenliğin; insanı merkeze alan, sevgi ve sabırla şekillenen en saygın mesleklerden biri olduğunu ifade eden Eldivan, "Öğretmenlerimiz; evlatlarımızı çağın gereklerine uygun şekilde yetiştiren kutlu bir görevin yılmaz temsilcileridir. İlmin, aklın ve irfanın ışığında çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz fedakârlığın ve adanmışlığın en güçlü örneklerini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Kadim kültürde öğretmene duyulan saygının derinliğine dikkat çeken Vali Eldivan, "’Bana bir deleharf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ anlayışıyla öğretmenlerimiz toplumumuzda en yüksek hürmeti hak etmektedir" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitim kurumlarının güçlendirildiğini belirten Eldivan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli anlayışıyla, eğitim kurumlarımızın imkânlarını artırmaya, fiziki mekânlarını modernize etmeye ve altyapıyı güçlendirmeye öncelik veriyoruz. Çünkü bir milletin gerçek yükselişi, nitelikli öğretmenler ve sağlam temelli bir eğitim sistemiyle mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonunun mimarları olan öğretmenlerimiz; bilgi ve teknolojiyi milli ve manevi değerlerle harmanlayan, dünyayı okuyabilen, yenilikçi ve üretken nesiller yetiştirme konusunda belirleyici bir role sahiptir. Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasındaki en büyük pay ise onların gayreti, fedakârlığı ve yüksek meslek ahlakına aittir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; emekli ve görevdeki tüm öğretmenlerimize ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum."