Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından vatandaşların taleplerine hızla ulaşmak için 7 gün 24 saat hizmet veren Hızlı Çözüm Merkezi, son bir yıl içinde 390 bin 986 çağrıya cevap verdi.

Hızlı Çözüm Merkezi’ne gelen başvurular değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, taleplerin hızlı şekilde çözüme kavuşması için sahada anlık müdahalelerde bulundu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaş odaklı belediyecilik hizmetlerinin devam edeceğini belirtti ve "Hızlı Çözüm Merkezimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde. Hemşehrilerimizin taleplerini dinlemek, ilgili birimlere yönlendirmek ve çözümü hızlandırmak bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın her an yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hem telefon hem de dijital kanallar üzerinden gelen taleplerin kayıt altına alınmasıyla, kentin ihtiyaç haritası da düzenli şekilde oluşturularak ekiplerin çalışma planlamasına katkı sağlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi’ne 444 4009, ASKİ Hızlı Çözüm Merkezi’ne ise 444 7009 numaralı telefonlarından iletişim sağlanabiliyor.