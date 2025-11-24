Bayburt Devlet Hastanesinde kalın bağırsak ve rektum tümörü tanısı konulan iki hastaya, Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Mustafa Hilkat Bilaloğlu ve Op. Dr. Merve Aktaş tarafından başarılı cerrahi operasyonlar yapıldı.

Acil servise bağırsak tıkanıklığı ve tümöral kitle şikâyetiyle başvuran 52 ve 71 yaşlarındaki iki hastada, yapılan tetkikler sonucunda kolon tümörü ve rektum tümörü tespit edildi. Hastalara, kanserli bağırsak bölümleri ile çevresindeki lenf düğümlerinin tamamen çıkarılmasına yönelik ’Genişletilmiş Sol Hemikolektomi ve Low Anterior Rezeksiyon’ ameliyatları uygulandı.

Ameliyatların başarıyla tamamlandığı, hastaların ise bir haftalık servis takibinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kalın bağırsak ve rektum kanserlerinin bağırsak duvarının iç yüzeyinde başlayan kötü huylu tümörler olduğuna dikkat çeken Bayburt Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, bu hastalıkların erken evrede belirti vermediği ancak ilerleyen dönemlerde bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, kanlı dışkılama, şiddetli kabızlık, kilo kaybı ve bağırsak tıkanıklığı gibi ciddi sorunlara neden olduğu belirtildi.

Hastalığın geç evrelerinde lenf düğümleri ve kan yoluyla diğer organlara yayılabildiği, bu nedenle erken tanının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Bölgede gerçekleştirilen bu başarılı ameliyatların, hastaların il dışına çıkmadan tedavi olabilmesine önemli katkı sağladığı bildirildi.