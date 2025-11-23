24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Aydıntepe’de uzun yıllar öğretmenlik yaparak çok sayıda öğrenci yetiştiren emekli öğretmen Nejdet Kardeş, evinde ziyaret edildi.

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile Şube Müdürü Adem Saka, emekli öğretmene sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, Nejdet Kardeş’in Öğretmenler Günü’nü kutladı. Bilgin, eğitime sunduğu katkılar dolayısıyla Kardeş’e teşekkür ederek, emeklerinin unutulmadığını vurguladı. Kardeş ise, nazik ziyaretlerinden ötürü Bilgin’e ve Saka’ya şükranlarını sundu.