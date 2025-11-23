Adana’da doğuştan kalça çıkığı ve polio sekeli rahatsızlığı olduğu için koltuk değneği yardımıyla yürüyen Hilal Demir, engelleri ailesiyle birlikte tek tek aşarak okuyup üniversite bitirerek önce öğretmen, ardından okul müdürü oldu.

Hilal Demir, bundan 43 yıl önce dünyaya geldi. Doğuştan kalça çıkığı ve polio sekeli rahatsızlığı olduğu için bir dizi ameliyatlar geçirse de ancak koltuk değneğiyle yürüyebildi. Ancak o bunu hiçbir zaman sorun etmeyerek ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayıp üniversiteyi de kazanarak 16 yıl önce öğretmen oldu.

"Ailemde yapamazsın kavramı yoktu"

Demir, yaşadığı zorlukları ve verdiği hayat mücadelesini şöyle anlattı:

"16 yıldır öğretmenlik yapıyor. Yaklaşık 7 yıl öğretmenlik sonrası okul idareciliğine geçtim ve şu an okul müdürüyüm. Doğuştan kalça çıkığı ve polio sekeli tanısı konulmuştu bana. Çocukluğumdan bu yana tedavi süreçleri devam ediyor. Bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Hiç vazgeçmedim ve çok güzel bir ailede yetiştim. Benim bu başarımda ailemin desteği çok önemliydi. Engelliyim diye bir köşeye oturtmamışlar. Hayat mücadelesini ve rahatsızlığımla yaşamayı öğrendim. Ailemde ‘yapamazsın’ kavramı yoktu. Hep ‘yapabilirsin ve yapacaksın’ denilirdi. Böyle bir ortamda yetişince tabii ki hiç zorluk hissetmedim."

"Hilal Hoca engeli unutturuyor bize"

Demir, arkadaşlarından birinin "Hilal hoca engelini unutturuyor bize" dediğini belirterek, "Bu gerçekten güzel bir şey. Bu hayatta yaşıyorsan bir şeyleri başaracaksın. Biz bu hayatın içerisinde her şeyi yaşayabiliriz. Bu bütün insanlar için geçerli, sadece engelli bireyler için değil. Ama engelli bireyler için hayat biraz daha zor olabiliyor. En basiti bir merdiveni çıkmak bile bazen problem olabiliyor. Hedefime ulaşmak için çok çalıştım ve çalışmaya da devam edeceğim.

"İyi insan yetiştirmek için öğretmen oldum"

Öğretmenlik mesleğinin hayali olduğuna dikkat çeken Demir şunları kaydetti:

"Öğretmenlik hayalimi gerçekleştirdim. Çocuklara dokunmak ve onları birer iyi insan olarak yetiştirmek gerçekten çok güzel. Bizler çocukları mesleklere çok odaklıyoruz ama iyi insanı bazen unutuyoruz. Her şeyden önce doktor, mühendis ya da avukat yetiştirebiliriz ama iyi bir insan yetiştirmek o kadar kolay değil. İlkokul öğretmenimi çok seviyordum. Bana hep destek olmuştu. Ondan sonra öğretmen olacağım demeye başlamıştım. Onun önderliğinde ve bana dokunuşuyla hayal olmaya başlamıştı ve sonunda gerçekleştirdim."

"Ön yargılar insanı zorluyor"

Engelli olduğu için bir çok zorlukla karşılaştığını ancak en büyük zorluğun ön yargılar olduğunu ifadene eden Demir, "Bu kişi yapamaz denmesi insanı yoruyor. Ben onlardan hiç yılmadım. Daha çok hırslandım ve yapacağım dedim. Engelli çocuklar asla vazgeçmesinler. Yapamazsın kavramını ben, kendime de öğrencilerime de yasaklamıştım. Şimdi okul müdürüyüm ve aynı şeyleri öğretmenlerime de söylüyorum. Asla yapamamak diye bir şey söz konusu değil. En kolay şekilde hayatımızı sürdürmek için önümüzdeki çakıl taşlarını kaldıracağız" diye konuştu.