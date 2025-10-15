Bitlis’in Tatvan ilçesinde Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu tarafından "Kayıt Dışı Çalışmayı Önleme" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen programa; Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Onurlu’nun yanı sıra SGK İlçe Müdürlüğü yetkilileri, vergi denetmenleri, Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, müzisyenler, sanatçılar ve işletme sahipleri katıldı. Toplantıda, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, sosyal güvence ve mesleki haklar konusunda katılımcılara bilgiler verildi.

Federasyon Genel Başkanı Ahmet Onurlu, yaptığı açıklamada, müzisyen ve sanatçıların 6111 sayılı Kanunun Ek 6. Maddesi B/bendine göre kısmi süreli çalıştıklarını belirterek, bu nedenle birçok işletmenin sigorta yapmadığını söyledi. Onurlu, "Federasyon ve meslek birliği kayıtları bulunan sanatçılar, herhangi bir iş yerinde çalışmasalar dahi federasyon kaydı üzerinden SGK primlerini yatırarak sosyal güvenceden yararlanabiliyor ve ileride emekli olma hakkına sahip olabiliyorlar" dedi.