Bitlis ile Siirt Baykan arasındaki kara yolunda yapılan yenileme ve iyileştirme çalışmaları tamamlanarak, bölge halkına daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlandı.

Bitlis ile Siirt Baykan arasındaki kara yolu ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak olan Demirışık Tüneli, Bitlis Çayı-23 Köprüsü ve Baykan Köprüsü ile birlikte tamamlanarak fiilen hizmete açıldı. Yeni güzergâh, Narlıdere mevkiinden başlayıp Baykan ilçe girişine kadar uzanıyor.

Van-Diyarbakır kara yolu güzergâhının en kritik bölümlerinden biri olan Bitlis-Baykan hattında yıllardır süren çalışmaların tamamlanmasıyla bölge ulaşımında yeni ve konforlu bir dönem başladı.

Demirışık Tüneli ve beraberindeki köprülerin açılmasıyla vatandaşlar artık daha güvenli, hızlı ve kesintisiz bir yolculuk imkânına kavuştu.

Bu önemli yatırım, yalnızca yolculuk süresini kısaltmakla kalmayıp, trafik güvenliğini artırarak bölgesel kalkınmaya da büyük katkı sağlayacak.

Uzun yıllara dayanan titiz çalışmaların tamamlanarak hizmete sunulması, hem vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek hem de Bitlis ve çevresinin ekonomik, sosyal ve turistik gelişimini destekleyecek.