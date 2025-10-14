Burdur’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bucak ilçesi Elsazı köyü Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Çevikel idaresindeki 34 EIP 271 plakalı otomobil ile N.E yönetimindeki 07 YS 789 plakalı tuğla yüklü tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Veysel Çevikel hayatını kaybederken otomobilde bulunan Mustafa D. ve Osman Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Çevikel’in cansız bedeni ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.