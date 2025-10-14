Filistinli çocuklar, Gürcistan maçında A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla birlikte seremoniye çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile mücadele ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Kocaeli Stadyumu’nda oynanan müsabakanın tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışladığını daha önce açıklamıştı. Mücadeleyi Filistinli çocuklar da aileleriyle birlikte tribünden takip etti. Filistinli çocuklar ayrıca karşılaşma öncesinde de milli futbolcularla birlikte sahaya seremoniye çıktı.