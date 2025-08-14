Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde bozulmuş et ele geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Kuva-i Milliye Caddesi’nde faaliyet gösteren bir şarküteride yapılan kontrollerde, koku, renk ve dokusundaki değişiklikler nedeniyle insan sağlığı açısından ciddi risk taşıyan et ürünleri tespit edildi. Depoda saklanan 20 kilo et, zabıta ekiplerince tutanak altına alınarak imha edilmek üzere zabıta merkezine götürüldü. Halk sağlığını tehlikeye atan işletme sahibine ise yürürlükteki mevzuat gereği idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Özellikle gıda güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın sofralarına sağlıklı ve güvenli gıdalar ulaşması için denetimlerimiz 7/24 devam edecektir" dedi.