Mersinli akademisyen ve eğitimci Dr. Ahmet Yalkın’ın kaleme aldığı “Hayatının Başrolü Sensin” adlı yeni kitabı, okurlarla buluştu. Kişisel gelişim türünde kaleme alınan bu eser, sadece bireyin içsel dönüşümüne değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmaya da katkı sunmayı amaçlıyor. Kitabın tüm geliri, üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılacak.

Yıllardır eğitim bilimleri alanında çalışan, aynı zamanda Mersintime.com’da yayımlanan yazılarıyla dikkat çeken Dr. Yalkın, bu eserinde bireyin kendi hayatının sorumluluğunu alması gerektiğini vurguluyor. Kitap, okura bir ayna tutuyor; ona “Hayat sahnesinde başrolü başkasına bırakma” diyerek sorumluluğun, farkındalığın ve değişimin önünü açıyor.

“Hayatının Başrolü Sensin”, sadece bireysel gelişime değil, toplumsal sorumluluğa da odaklanan bir kitap. Satış gelirlerinin tamamı, imkânları sınırlı ama hayalleri büyük olan üniversite öğrencilerine burs olarak ulaştırılacak. Bu yönüyle eser, bir kitap olmanın ötesinde bir dayanışma çağrısı niteliği taşıyor.

Dr. Yalkın, kitabın satırlarında; halk bilgeliklerinden bilimsel kavramlara, deyimlerden felsefi sorulara kadar geniş bir yelpazeyi yalın ama derinlikli bir dille işliyor. Tıpkı Mersintime’daki “Âlim ile Ârif”, “Multi İnsan” ve “Deyimler ve Bilimsel Gerçekler” gibi yazılarında olduğu gibi, okuru sadece bilgilendirmiyor; düşündürüyor, duygulandırıyor ve sorumluluğa çağırıyor.

KDY (Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık) etiketiyle yayımlanan eser, kitapyurdu.com üzerinden satışa sunulmuş durumda. Her satın alınan kitap, bir öğrenciye umut, bir gelecek hayaline destek oluyor.