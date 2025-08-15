Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) üst yönetimi ve kalite koordinatörlüğü memnuniyet anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iç paydaşlarına (öğrenci, akademik ve idari personel) 12 Haziran-16 Temmuz 2025 tarihleri arasında uygulanan 2024-2025 bahar dönemi memnuniyet anketi sonuçları, genel ve birim bazlı olarak değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel ile Kalite Koordinatörlüğü üyelerinin katıldığı toplantıda memnuniyet anketleri değerlendirme sunumu yapıldı.

Toplantıda, elde edilen geri bildirimler doğrultusunda akademik ve idari personel ile öğrencilerin beklentileri, yapılacak iyileştirme faaliyetleri ve talep edilen sosyal, kültürel ile sportif etkinliklere yönelik planlamalar ele alındı.

Anket sonuçlarına göre, akademik personelin ankete katılım oranı %47.4, memnuniyet düzeyi %73.8; idari personelin ankete katılım oranı %43.7, memnuniyet düzeyi %78.4; öğrencilerin ankete katılım oranı %13.7, memnuniyet düzeyi ise %68.8 olarak gerçekleşmiş, geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının anket sonuçlarına olumlu yansıdığı belirlendi.

Değerlendirme toplantısında Rektör Prof. Dr. Akın Levent, sonuçları ayrıntılı olarak inceleyerek üst yönetimle gerekli iyileştirme adımlarını istişare etti. İç paydaşların görüş ve önerilerinin sürekli iyileştirme sürecindeki önemini vurgulayan Rektör Levent, ilçelerle başlayan birim ziyaretlerinin eylül ayında devam edeceğini belirtti. Rektör Levent, yürütülen çalışmalar ve sunum dolayısıyla Kalite Koordinatörlüğüne; iyileştirme sürecine katkı sağlayan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.