61. Hükümet Ekonomi Bakan Yardımcısı ve önceki dönem AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, milletlerin tarihindeki dönüm noktalarına dikkat çekerek, Türkiye’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

Tarihten örnekler veren Sever, Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarını açtığını, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederek bir çağ kapatıp yeni bir çağ başlattığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’yla da milletin esareti reddettiğini ifade etti. Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs Fethi’ne de vurgu yapan Sever, tarihte adaletin, cesaretin ve liderliğin önemli dönüm noktaları olduğunun altını çizdi.

"15 Temmuz gecesi milletimizin iradesi bir kez daha tecelli etti"

Mustafa Sever, 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinerek, “Tarihin omuzlarımıza yüklediği bu büyük sorumluluk, 15 Temmuz gecesi bir kez daha milletimizin iradesinde tecelli etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetiyle bu millet, kendi istikbaline ve iradesine sahip çıkmıştır.” dedi.

“Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bu millete yakışan eserler ortaya koyacağız”

Sever, ataların imanları ve cesaretleriyle bu millete hizmet ettiklerini hatırlatarak, "Bizler de bu büyük mirasın varisleri olarak, aklımızı, bilgimizi ve alın terimizi ortaya koyarak, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda milletimize yakışan eserleri üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

“Dünyada güç dengeleri değişiyor, Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacak”

Dünyada değişen dengelere ve bölgesel istikrarsızlıklara da dikkat çeken Sever, “Güç merkezlerinin yeniden oluştuğu, coğrafyamızın adeta ateş çemberine döndüğü bu kritik dönemden, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve tecrübesiyle, hasar almadan ve güçlenerek çıkacağız Allah’ın izniyle.” dedi.

“Çağımızın öncü lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır”

Sever, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "çağımızın öncü lideri" olarak nitelendirerek, “Dün Malazgirt’te, İstanbul’da, Kudüs'te, Sakarya’da nasıl bir ruh varsa; bugün de Türkiye Yüzyılı’nda o ruh dimdik ayaktadır. Biz bu ruhla yalnız bugünü değil, yarınları da inşa edeceğiz. Çünkü biz sadece tarihe tanıklık eden değil, tarihe yön veren büyük bir milletiz.” dedi.