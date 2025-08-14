Birleşik Kamu İş Mersin İl Başkanlığı, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde hükümetin memur ücret zammı teklifini protesto etti. İl Başkanı Yakup Tekin, Çalışma Bakanlığı önünde ve Türkiye’nin tüm illerinde eş zamanlı yapılan eylemlerde, “Ya insani ücret ya meydanlar” sloganını yineledi.

Tekin, hükümetin açıkladığı teklifin kamu emekçilerini enflasyon karşısında korumaktan uzak olduğunu belirterek, “2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027’nin her iki yarısı için yüzde 4 zam önerisi, memura ‘daha da sürün’ demektir” dedi.

Birleşik Kamu İş olarak taleplerini net şekilde ortaya koyduklarını söyleyen Tekin, maaş kalemlerinde önceki yıllardan biriken kayıpların telafisi için yüzde 72 artış ve 2026-2027’nin her yarısında yüzde 25 zam istediklerini vurguladı.

Cuma günü hükümetin yeni bir teklif açıklayacağını hatırlatan Tekin, “Eğer insanca bir teklif gelmezse pazartesi her yerde iş bırakacağız ve Ankara’da Bakanlık önüne yürüyeceğiz” diye konuştu.