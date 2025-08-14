Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube, Terörle Mücadele (TEM) ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında, Yenişehir ilçesindeki Hz. Mikdat (Muğdat) Camii, Hazreti Osman Camii ve Toroslar ilçesindeki Hz. Hamza Camii Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Toplam 470 öğrenci ve kurs hocalarının da aralarında bulunduğu 498 kişiye; polisin tanımı, kişisel güvenlik, suçtan korunma yolları, istismar, akran zorbalığı, öfke kontrolü, şiddet, trafik güvenliği, internet ve sosyal medya güvenliği gibi konularda eğitim verildi. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, geleceğin teminatı olan çocukların her konuda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.