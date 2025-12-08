Mersin'de meydana gelen kazada yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçan sürücü hayatını kaybederken, araç viyadüğün üzerinde bulundu.

Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Adana Otobanı Müftü Viyadüğü üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Gökhan Belşen'in (43) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar alan otomobil yol kenarında durdu. Kaza yapan aracı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, camı kırılan otomobilde kimsenin olmadığını fark edince bölgede araştırma yaptı. Yapılan aramada Gökhan Belşen'in cansız bedeni, viyadükten yaklaşık 30 metre aşağıda bulundu. Polis ekipleri hem viyadük üzerinde hem de cesedin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı. Ekipler, Belşen'in kazanın etkisiyle mi yoksa başka bir nedenle mi aşağı düştüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.