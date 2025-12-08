Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 14 Aralık Pazar günü Özgecan Aslan Meydanında koşulacak olan '7. Uluslararası Mersin Maratonu'na 33 ülkeden ve 55 ilden 2 bin 156 sporcunun kayıt yaptırdığını belirterek, 'Tüm yurttaşlarımızı bu önemli spor organizasyonuna davet ediyoruz' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Aralık Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki Etkinlik ve Nikah Salonunda yapılan birleşimde, komisyonlara havale edilen 25 ve birimlerden gelen 27 olmak üzere toplam 52 madde görüşüldü.

Başkan Seçer, Mersinlileri maraton ve yılbaşı pazarına davet etti

Toplantıda gündem dışı söz alan Başkan Seçer, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. 14 Aralık Pazar günü Özgecan Aslan Meydanında koşulacak olan '7. Uluslararası Mersin Maratonu'na 33 ülkeden ve 55 ilden 2 bin 156 sporcunun kayıt yaptırdığını belirten Seçer, 'Maratonumuzu 'Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda' mottosuyla düzenliyoruz. Tüm yurttaşlarımızı bu önemli spor organizasyonuna davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Seçer ayrıca, 12 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında Özgecan Aslan Meydanında kurulacak 'Yılbaşı Pazarı'nın bu yıl farklı bir konseptle ziyaretçilerini ağırlayacağını belirterek, 'El emeği hediyeler, yöresel lezzetler ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir atmosfer oluşturacağız. Tüm yurttaşlarımızı yeni yıl coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum' diye konuştu.

Alternatif etkinlik alanları üzerine çalışmalar sürüyor

Meclis üyelerinin etkinlik alanlarıyla ilgili taleplerini yanıtlayan Seçer, kent içindeki organizasyonların içeriğe göre farklı alanlarda planlandığını, Özgecan Aslan Meydanının ise yoğun insan trafiği nedeniyle sık tercih edildiğini söyledi. Üretici kadın pazarları için katlı otopark üzerindeki meydanın düzenlendiğini, ayrıca Kırmızı Lacivert İş Hanı ile Özel İdare İş Hanının yıkıldığı alanda yeni bir Kent Meydanı oluşturduklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından sunulan 'yatırım hizmetlerinin takip ve izlenmesi' ile 'belediye şirketlerinin hesaplarının incelenmesi' için yeni komisyon kurulması taleplerine de değinen Seçer, mevcut komisyonların yeterli olduğunu belirterek önerilerin gündeme alınmasını uygun görmediğini söyledi. Önergeler oy çokluğuyla reddedildi.

'Atatürk Parkını verimli kullanamıyoruz'

Atatürk Parkının uzun süredir Büyükşehir Belediyesine devredilmemesi nedeniyle verimli şekilde kullanılamadığını söyleyen Seçer, 'Oranın tüm bakımını biz yapıyoruz ama tahsisi bir türlü bize verilmiyor. Bu durum hizmet üretmemizi zorlaştırıyor' şeklinde konuştu.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.