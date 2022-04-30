AV.DR EGE : '' TARSUS İDMAN YURDU'NA ŞAMPİYONLUK YAKIŞIR ''

Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü eski başkanlarından Av. Dr. Önder Ege , TİY tesislerine gelerek Kulüp Başkanı Ali İlk’le buluştu.

2018-2019 yılları arasında 2 yıl başkanlık görevi üstlenen Av. Dr. Önder EGE takımın 3. Lig şampiyonluğunun ardından Başkanlık koltuğunu bırakmıştı. Daha sonra işleri nedeniyle İstanbul’a giden Önder Ege , Kulüp Başkanı Ali İlk’in daveti üzerine yıllar sonra TİY tesislerini gezdi ve Başkan Ali İlk’e takımın mevcut durumu ile ilgili memnuniyetlerini ifade ederek , başkan , yönetim, teknik kadro ve futbolcular olarak başarılı ve doğru işler yapıldığını belirtti.

Önder Ege , “TİY’in başarıları ile gurur duyuyoruz, her zaman kalbimiz Tarsus İdman Yurdu ile. Şimdi hedeflerin yerine gelme zamanı. Allah nasip ederse takım ve yönetim bu başarıyı tadacaktır. Allah çıkılan bu yolda emekleri ziyan etmesin. Tarsus’a şampiyonluk yakışır” dedi.

Daha sonra Önder Ege , Başkan Ali İlk ile birlikte antrenmanı da ziyaret ederek, oyuncular ile bir araya geldi. Teknik heyet ve oyuncular ile bir süre sohbet eden Önder EGE, onlara moral vererek, başarılar diledi. Ayrıca Kulüp Başkanı Ali İlk , Önder Ege'yi, TİY’in kendi evinde 01 Mayıs 2022 Pazar günü oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçına davet etti.