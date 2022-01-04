3 OCAK MERSİN'İN KURTULUŞU 100. YIL VETERANLAR FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ

Mersin’in Düşman işgalinden Kurtuluşu’nun 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen “3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu 100. Yıl Veteranlar Futbol Turnuvası” bugün yapılan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

14 Aralık 2021-03 Ocak 2022 tarihleri arası Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu 100. Yıl Veteranlar Futbol Turnuvası” Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar ve TÜFAD Mersin Şube başkanı Mesut Bilir’in katılımı ile final müsabakası öncesi yapılan şöhretler karması mücadelesi ve ardından Tevfik Sırrı Gür ile Mersinli Ahmet takımları arasında oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak yapılması düşünülen “3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu 100. Yıl Veteranlar Futbol Turnuvası” Mersin’e ve Mersin sporunun efsanelerinden ebediyete intikal etmiş Seyfi Alanya, Seyfi Ali Türkoğlu, Tevfik Sırrı Gür, Ahmet Ayas, Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet), İbrahim Arayıcı, Bahri Evkuran ve Erol Durmuşlu gibi unutulmaz isimlerin verildiği 8 Veteran takımın mücadele etti.

Akdeniz Belediyesi Seyfi Ali Türkoğlu Futbol Sahasında oynanan turnuvanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mersin Stadyumunda oynandı. Bu akşam Tevfik Sırrı Gür ile Mersinli Ahmet takımları arasında oynanan final karşılaşmasını kazanan Tevfik Sırrı Gür takımı şampiyonluğa uzanırken, Mersinli Ahmet takımı ikinci, Erol Durmuşlu takımı üçüncü ve Bahri Evkuran takımı ise turnuvanın dördüncülüğünü elde etti.

Final karşılaşmasının tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren ilk 4 takıma madalya ve kupaları” Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vedat Yüksel ve TÜFAD Mersin Şube başkanı Mesut Bilir tarafından verildi.