Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bisiklet Atölyesi’, kadınlara ücretsiz bisiklet sürüşü ve güvenli sürüş eğitimi vererek hem sosyal hayata katılımlarını artırdığı hem de onların özgüven ve özgürlük alanını güçlendirdiği kaydedildi.

Büyükşehir belediyesi, ‘Bisiklet Atölyesi’ ile kadınların sosyal yaşamda ve ulaşımda daha aktif hale gelmeleri için bisiklet sürmeyi öğrenmeleri, güvenli sürüş bilincine sahip olmaları ve kent yaşamına bisikletle katılmalarını hedefliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, kadın özgürlüğünde bisikletin en önemli araçlardan biri olduğunu vurgulayarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ‘Bisiklet Atölyesi’nde kadınlara ücretsiz sürüş dersleri verildiğini söyledi. Dokucu, "Bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara ücretsiz olarak bisiklet sürmeyi öğretiyoruz. Kadınlar için hem fiziksel hem ekonomik özgürlük sunan bisiklet, kent sağlığı açısından da oldukça faydalı" dedi.

Mersin’de bisikletli kadın topluluklarının her geçen gün büyüdüğünü aktaran Dokucu, "Bisiklet konusunda çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Tüm sürüşlerimizden önce ise mutlaka güvenli sürüş bilgilendirmesi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bisiklet atölyesinde, bisiklet, kask, güvenlik ekipmanları ve gönüllü beden eğitimi öğretmenleri ile kadınlara bisiklet sürmeyi öğreterek, temel bakım-onarım desteği verdiklerini paylaşan Dokucu, "Kadınlar para ödemeden dışarı çıkabiliyor, sosyalleşiyor, doğayla buluşuyor. Bu da özgürleşmelerinde çok önemli bir adım. Şiddet gören ya da ruhsal olarak zorlanan kadınlar burada paylaşımda bulunuyor, kendilerini ifade edebiliyor. Bu dayanışma ise onları güçlendiriyor" diye konuştu.

Ayrıca bisiklet tamir atölyesinde kadınlara bisiklet ekipmanları hakkında bilgilendirme yapılarak, bisiklet parçalarının tanıtımı, temel bakım uygulamaları, lastik ve zincir değişimi ve fren sistemlerinin ayarlanması konularında eğitim verildi.

Mersin Bisikletli Dostlar Topluluğu Kurucusu Hüsniye Tekin ise kadınların bisiklete ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Sürüş etkinliklerinin haftada bir sürdüğünü belirten Tekin, "Bisiklet sürmek başlı başına keyifli, sağlıklı ve doğayla iç içe bir aktivite. Her perşembe günü, Bisikletli Kadınlar Durağı’nda sürüş etkinliklerimiz oluyor, tüm kadınları bekliyoruz. Bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor" şeklinde konuştu.