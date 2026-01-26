Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Elmakuzu Mahallesi'nde sabah saatlerinde köye inen 3 kurt, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yerleşim alanına kadar yaklaşan kurtlar, bir evin bahçesine girmeye yeltenirken yaşananlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öncü olduğu değerlendirilen kurdun temkinli bir şekilde bahçeye yaklaştığı ancak evde şu an yaşayan olmadığından dolayı yiyecek bulamadığı görülüyor. Kurtların boş döndüğü anlar güvenlik kameralarına net bir şekilde yansıdı.

Olayda herhangi bir zarar yaşanmazken, köy sakinleri özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine daha sık indiğine dikkat çekti. Yetkililer ise vatandaşları dikkatli olmaları ve benzer durumlarda tedbir almaları konusunda uyardı.

Yaşanan olay, Bozyazı'da doğa ile iç içe yaşamın bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu.