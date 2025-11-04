Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bir mobilya imalathanesine ait talaş depolama silosunda çıkan yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yalınayak Mahallesi 101102 Sokak’ta bulunan bir mobilya imalathanesinin yaklaşık 16 metre yüksekliğinde ve 6 metre çapındaki talaş silosunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Silodan yükselen dumanı fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akdeniz Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Silo yüksekliğinin müdahaleyi güçleştirmesi üzerine Toroslar ve Merkez Grup Amirliklerinden de takviye ekipler olay yerine gönderildi. Merdivenli araç ile ana alev hattına su verilirken, diğer ekipler de yangının çevreye sıçramaması için dış cepheden koruma ve soğutma çalışması yaptı.

Yangına toplam 16 personel ve 2’si merdivenli 7 araçla müdahale edildi. Kontrollü şekilde söndürülen yangında, yeniden tutuşma riskine karşı yaklaşık 2 saat boyunca kademeli soğutma çalışması yürütüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.