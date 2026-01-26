Mersin'de polisin yaptığı çalışmada 5 yıl içeresinde 10 milyar 761 milyon TL hesap hareketi bulunan Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı, yakalanan 38 şüpheliden 17'si tutuklandı.Polisin çalışmasında organize suç örgütünün şehir genelindeki lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, kurşunlamadan, yaralamaya, tehditten, baskıya kadar bir çok eyleme karışan Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik planlı çalışma yaptı. Yapılan planlı çalışmada belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına ise el konuldu, 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Örgütün amacı lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek

Öteyandan polisin çalışmasında organize suç örgütünün şehir genelindeki lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle örgütün lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 yaralama olayına karıştıkları, iş yerlerine yönelik 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da, operasyonun detaylarını paylaşarak,' Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz' diyerek ekipleri tebrik etti.