Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Çocuklardan bazıları leğenle, bazıları da naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili olmazken, yüksek rakımlı bölgelerini beyaza büründü. Merkezlerden yaşayanlar ise yüksek rakımlı bölgelere akın etti. Erdemli'den Anamur ilçesinde kadar bin rakım üzerinde Torosların eteğinde etkili olan kar yağışını değerlendiren aileler, çocuklarıyla birlikte doyasıya vakit geçirdi. Kardan adam yapıp, kar topu oynayanların yanı sıra bazı çocuklar leğen ve naylonlarla kayarak beyaz güzelliğin tadını çıkardı. Çocuklar karda oynamanın çok güzel olduğunu belirtirken, aileler de güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Sömestir tatilini fırsat bilerek çocuklarla Adana'dan Mersin'e geldiklerini belirten Fatma Aksu, 'Kar görmeye geldik. Erdemli'nin yükseklerinde çok güzel gezilecek yerler keşfettik. Çocuklarla çok eğlendik, burası çok güzel' dedi.