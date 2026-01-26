Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların erken yaşta sporla tanışmasını sağlamak amacıyla Sayapark AVM'de çocuklara yönelik sportif etkinlik alanı oluşturdu.

Etkinlik kapsamında kurulan parkur ve oyun alanlarında çocuklar, hem eğlenceli hem de hareketli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Sporla iç içe gerçekleştirilen etkinliklerde minikler, fiziksel becerilerini geliştirirken spor yapmanın eğlenceli yönünü de deneyimleme fırsatı buldu.

Düzenlenen etkinlik ile çocuklara erken yaşta spor alışkanlığı kazandırılması, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi ile sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedeflendi.

Sayapark AVM yönetimi, çocukların gelişimine katkı sunan sosyal ve sportif projelere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin kent genelinde devam edeceğini ifade etti.