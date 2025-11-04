Tarsus Belediye Meclisinde, ’İklime Dayanıklı Tarsus: Polonya’nın Kentsel İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltma Önlemleri Konusundaki Deneyimi Paylaşılıyor’ projesi kapsamında, belediyeyi temsilen Belediye Başkan Ali Boltaç’ın münferiden yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Tarsus Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Muzaffer Sadık Güngör başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda imar planı değişikliği talepleri, belediye müdürlüklerinin çalışma yönetmelikleri, taşıt alımı ile yetkili sendika ile yapılacak ’sosyal denge sözleşmesi’ için Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın yetkilendirilmesi gibi gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste ayrıca ’İklime Dayanıklı Tarsus: Polonya’nın Kentsel İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltma Önlemleri Konusundaki Deneyimi Paylaşılıyor’ projesi gündeme geldi. Proje kapsamında Tarsus Belediyesini temsilen Başkan Ali Boltaç’ın münferiden yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Belediye Başkan Vekili Muzaffer Sadık Güngör, 10- 16 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Haftası nedeniyle yaptığı konuşmada, "10 Kasım, bir milletin yüreğine düşen en sessiz gündür. Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. O’nun bedeni aramızdan ayrılsa da fikirleri ve idealleri milletimizin damarlarında yaşamaya devam ediyor. En büyük mirası, düşünen, sorgulayan ve inanan bir millet bırakmaktır" dedi.

Başkan Vekili Güngör, yaklaşan ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutlayarak, "Bir kalemin ucuyla geleceği şekillendiren tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi.