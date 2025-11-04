Mersin Üniversitesi ile Mersin Olgunlaşma Enstitüsü arasında, Anadolu kültürüne ait geleneksel motiflerin araştırılması, belgelenmesi ve çağdaş tasarım anlayışıyla yorumlanarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla “Uluslararası Gelenekten Geleceğe Anadolu Motifleri Sempozyumu” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

3 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen imza törenine; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Nazmi Kendigelen ve Baykal Başdemir, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer ile Mersin Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İmran Gündüz Alptürker katıldı.

Protokol töreninde, geleneksel Türk kültürünün ve el sanatlarının akademik düzeyde ele alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Proje kapsamında Anadolu’nun köklü motif mirasının bilimsel yöntemlerle inceleneceği, kültürel zenginliğin uluslararası platformlarda tanıtılacağı ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’ne katkı sunulacağı ifade edildi.

İmzalanan protokolle birlikte kurumların görev ve sorumlulukları belirlenerek ortak bir yol haritası oluşturuldu.

Törenin ardından Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve beraberindekiler, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.