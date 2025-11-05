Mersin’de ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ kapsamında çocuklar ve aileleriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, löseminin yalnızca sağlık değil toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, tedavi sürecindeki çocuklara ve ailelerine hem kurumların hem de bireylerin destek olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Seçer, hastalığın son aşamasında olan ve son dozunu alacakları ilacın ardından sağlığına kavuşacak çocuklarla sohbet ederek, moral ve motivasyon verdi. Lösemi hastası çocuklar ve ailelerine herkesin destek olması gerektiğini belirten Seçer, "Lösemi toplumsal bir sorun. Bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımıza ve ailelerine destek olmak başta devletin kurumlarının görevi ama kamu, özel, vakıf ya da bireysel olarak da onlara katkı sağlayabilirsiniz" dedi.

"Çocuklarımızın tedavi sürecinde ailelerin yaşadığı sorunlarda, hepimize görev düşüyor"

Lösemi hastası çocuklar ve ailelerine herkesin destek olması gerektiğini belirten Seçer, "Özellikle çocuklarımızın tedavi sürecinde ailelerin yaşadığı maddi ve manevi sorunlar var. Maddi sorunların yanı sıra, psikolojik sorunlar da yaşıyorlar. Orada sizlere de bizlere de bizler gibi kurumlara da görev düşüyor. Bu toplumsal soruna kamu, özel, vakıf ya da bireysel olarak onlara herkes katkı sağlayabilir" ifadelerine yer verdi.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven tarafından Başkan Seçer’e ‘farkındalık rozeti’ takdim edilen ziyaretin sonunda Başkan Seçer de çocuklara içinde oyuncaklar ve boyama kitaplarının olduğu hediye paketi verdi.