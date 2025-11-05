Mersin’in Bozyazı ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, sahipsiz sokak hayvanlarının tespiti, toplanması ve doğal yaşam alanlarına yönlendirilmesiyle ilgli toplantıya ilgili birimler katıldı. Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan görüşmede, hayvan refahı, vatandaş güvenliği ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kaymakam Topsakaloğlu, çalışmaların mevzuata uygun ve kurum iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların sahipsiz hayvanlarla ilgili bildirimlerini Alo 185 hattına veya 0 (530) 327 20 77 numaralı telefona yapabilecekleri bildirildi.