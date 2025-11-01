Mersin Türk Ocağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıldönümünü Suphi Öner Öğretmenevi Tarsus Salonu’nda düzenlenen coşkulu bir etkinlikle kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, akşam yemeğiyle devam etti. Etkinlikte konuşan Mersin Türk Ocağı Başkanı Faruk Mersin, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşanan zorluklara ve Türk Ocakları’nın doğuş sürecine dikkat çekti.

“Türk Ocakları milletin dirilişine öncülük etti”

Başkan Faruk Mersin konuşmasında,

“Osmanlı Devleti’nin son yıllarında yaşanan isyanlar ve dış saldırılar sonucu devlet yapısı sarsılmış, en büyük acıyı Türklük yaşamıştır. Bu tabloyu gören Türk aydınları, 1912 yılında Türk Ocakları’nı kurarak milletin yeniden dirilişine öncülük etmiştir,”

ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in ilanına giden süreçte Türk Ocakları’nın büyük bir rol üstlendiğini vurgulayan Mersin,

“Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk milleti Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış ve 29 Ekim 1923’te şanlı Türk devletleri zincirine Türkiye Cumhuriyeti’ni eklemiştir. Türk Ocakları, 102 yıl sonra da aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir,”

dedi.

Atatürk’ün Mersin Türk Ocağı’na verdiği önem

Mersin, konuşmasında Atatürk’ün 17 Kasım 1923’te Mersin Türk Ocağı’nın kuruluş talimatını verdiğini hatırlatarak,

“Atatürk’ün ‘Mersinliler, Mersin’e sahip çıkın’ sözünün gereğini yerine getirmek için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz,”

ifadelerini kullandı.

Kafkas dansları ve şiirlerle dolu gece

Kutlama programı, Kafkas dansları gösterisi, şiir dinletileri ve öğretmenler orkestrası tarafından seslendirilen Türk dünyası ezgileriyle devam etti.

Gecenin sonunda teşekkür plaketlerinin takdimiyle program sona erdi. Katılımcılar, “Türklük gurur ve şuurunu canlı tutan bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğunu” belirterek organizasyonun devamını diledi.