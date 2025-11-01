Eğitim-Bir-Sen Mersin Yenişehir İlçe Başkanlığı görevine Ahmet Kınacı getirildi.

Mersin Suphi Öner Öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Kınacı, daha önce Eğitim-Bir-Sen Mersin İl Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Görev değişimi kapsamında Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Akşahin, başkanlık görevini Ahmet Kınacı’ya devretti.

Eğitim-Bir-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız , görev değişikliği ilr ilgili yaptığı açıklamada , yeni yönetimin ilçeye yeni bir enerji kazandıracağına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı ;

'' Yeni Yenişehir İlçe Başkanımız Ahmet Kınacı ve yönetim ekibinin, Yenişehir ilçemize yeni bir enerji ve sinerji kazandıracağına yürekten inanıyorum.

Ömer Akşahin Başkanımıza bugüne kadar ortaya koyduğu emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, Ahmet Kınacı Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum. Haydi Bismillah…''