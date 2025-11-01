Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 18 elektrikli otobüs ve 14 şarj ünitesini hizmete alarak kent ulaşımında çevreci ve modern bir dönemi başlattığı bildirilirken, Başkan Seçer 2029’a kadar 4 katlı kavşak ve 1 tüp geçit sözü verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Avrupa Birliği (AB) tarafından eş finanse edilen 17 adet ve farklı bir kaynaktan hibe olarak aldıkları 1 adet olmak üzere toplam 18 elektrikli otobüs ile 14 Adet 180 kWh kapasiteli şarj ünitesinin ‘Hizmete Alım Töreni’ne katıldı. Mersin’de yeni bir dönemi ve vizyonu başlatan Büyükşehir ile kent ulaşımında elektrikli otobüs dönemine adım atılmış oldu. Hizmete alınan 18 elektrikli otobüsün, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vereceği kaydedildi.

"Mersin’de 5 yıl içerisinde bir devrim gerçekleştirdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer törende yaptığı konuşmasında, ulaşımda oluşturdukları vizyonu hatırlatarak, Mersinlilere çevre dostu toplu taşıma hizmeti sunmak adına göreve geldikleri ilk yıldan itibaren gayret içinde olduklarını söyledi. Mersin’de önceki yıllarda hizmet veren yaş ortalaması yüksek otobüs filosunun yenilendiğini ifade eden Seçer, "O dönemde CNG yakıtlı otobüsler Türkiye’de pek konuşulmazken herhangi bir kredi desteği olmadan, Mersinlilerin ismini ‘Limon’ olarak koyduğu ilk 87 otobüsü almıştık. Daha sonra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ‘Green City’ kapsamındaki programından yararlanarak 118 yeni otobüs aldık. 205 CNG yakıtlı toplu taşıma araçlarımız şu anda Mersin’de hemşerilerimize hizmet veriyor. Sokakları daha dar olan Tarsus’a daha ekonomik olması ve her sokağa girebilmesi için 67 adet Atak otobüsler aldık. Başta Tarsuslular olmak üzere kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız şu anda bu otobüslerle seyahat ediyorlar" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 272 otobüs eklenen filosuyla büyük başarı ortaya koyduğuna değinen Seçer, "Mersin’de hem yeni nesil çevre dostu yakıt tüketen otobüsler hem de yeni modeller olmasıyla 5 yıl içerisinde bir devrim gerçekleştirdik. 2019’da göreve geldiğimizde sizleri taşıyan 285 aracın yaş ortalaması şartları değişti. Toplamda 285 adet olarak teslim aldığımız filomuz devreye alacağımız araçlarla beraber 456 araca çıkmış olacak. Mersinlilere hayırlı uğurlu olsun"diye konuştu.

"Elektrikli otobüsler bizim vizyonumuza uygun"

Başkan Seçer, "Elektrikli otobüsler bizim vizyonumuza uygun. Biz projeksiyon olarak bunun yanında yine EBRD’den sağladığımız kredi ile bugün toplamda 53 araç devreye girecekti. Projenin 15 milyon Euro‘su kredi, 7 milyon Euro’su da hibe olarak sağlanacaktı. Ancak, Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alınmadı" dedi. Seçer, Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı yatırım programında yalnızca Mersin Büyükşehir’in değil yurt dışı borçlanmalarına disiplin getirme adına hiçbir belediyenin programa alınmadığının tarafına iletildiğini aktararak, "Programa alınmamamızı anlayışla karşıladık. 6,5 yıldır Mersin’e hizmet ediyoruz, eleştirileri adab-ı muaşeret kuralları içerisinde yaptık ama teşekkür etmesini de biliriz. Aynı Cumhurbaşkanlığı 84 milyon Euro’luk Yeşilovacık’tan Yenice‘ye kadar olan kanalizasyon arıtma projelerimize katkı sunacak paranın yurtdışından borçlanmasına da izin verdi. Yetkililere buradan da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Mersin gelişmişlikte 25. sıradan, 13. sıraya yükseldi"

Mersin Büyükşehir olarak ulaşımla ilgili ortaya koydukları vizyona değinerek konuşmasını sürdüren Seçer, "Mersin’in son 7-8 yıllık gelişme oranlarına bakın, gerçekten muhteşem yol alıyoruz. Bu hususta, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de ilçe belediyelerimizin de katkıları büyük. Asıl önemli olan ve bundan sonraki süreçte de Mersin’in daha hızlı bir şekilde kalkınmasına neden olacak olan merkezden buraya yapılacak yatırımlar" ifadelerine yer verdi.

Seçer, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın toplantısında yapılan bir sunumda Mersin’in gelişmişlik oranlarına yer verildiğini belirterek, "2017-2025 yılları arasında Mersin gelişmişlikte 25. sıradan, 13. sıraya yükselmiş. Bu önemli bir gelişme ve burada herkesin emeği var. Herkese teşekkür ediyoruz. Biz ne kadar çok ulaşımı rahatlatırsak, kaliteli toplu taşıma araçlarını filomuza katar daha sağlıklı, modern, çağdaş ve çevre dostu araçlarla donatırsak; bizim en büyük arzumuz ve çabamız olan metroyu ve hafif raylı sistemi devreye alabilirsek, sokaklarımız temiz olursa, yollarımız tertemiz ve kaliteli olursa, yeşil alanımız ve parkımız çok olursa; istihdam alanı ulaştırabilirsek, eğitim seviyesini yükseltebilirsek, kültürde ve sanatta adımlar atabilirsek, bir bakacaksınız ki ilk 5’e girmişiz. Bunlar hayal değil, çalışıyoruz oluyor. Daha güzel şeyler olmaya devam edecek" sözlerini kullandı.

Seçer, her yatırımın bir Master Planı çerçevesi dâhilinde hayata geçtiğinin altını çizerek, "Yaptığımız yollar, açtığımız yeni caddeler, köprülü kavşaklar Bunların hepsi bir plan çerçevesinde oluyor. 5 yılda bir Ulaşım Master Planını yapıyoruz. Bu yıl, bir önceki Master Plan’dan farklı bir şey yaptık. Nüfusu 100 binin üzerinde olan Erdemli, Tarsus, Silifke gibi periferideki ilçelerde de Ulaşım Master Planı’nı yaptık" diye konuştu.

"2026 yılında metroyu zorlayacağız"

Metro Projesi’ni revize ettiklerini ve bakanlığın yurtdışı kredi kullanım izni şartlarını sağlamak adına maliyet azaltımına gittiklerini sözlerine ekleyen Seçer, "2026 yılında metroyu zorlayacağız. Metroda bir revizyon yaptık. Yeraltı metrosu ve 3 tramvay projemiz var. Tarsus tramvayı, üniversite fuar alanı tramvayı ve eski otogardan MEŞOT’a kadar gidecek olan tramvay. Toplamda 3 tramvay, 1 metro projesi belediyemiz tarafından tamamlandı. Sadece Tarsus Tramvayı, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü’nde son aşamada" ifadelerini kullandı.

"Size, 2029’a kadar 4 katlı kavşak, 1 tüp geçit sözü veriyorum"

6 Şubat depremlerinin ardından Mersin nüfusunun doğal olarak da trafiğinin de arttığını ifade eden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan kavşak projelerini anlattı. Hal Katlı Kavşağı, Kuyuluk Katlı Kavşağı, Saya Katlı Kavşağı, 2. Çevre Yolu ile Beşyol arasına yapılacak tüp geçitten, Mersinli Ahmet ile 2. Çevre Yolu’nun kesiştiği noktada da yapılacak katlı kavşaktan da bahseden Seçer, "Size, 2029’a kadar 4 katlı kavşak, 1 tüp geçit sözü veriyorum. 2027’de de Müftü Deresi Viyadüğü’nün temelini atacağız. 4. Çevre Yolu’nu da 25 metrelik bulvarla yeni yapılan Şehir Hastanesi’ne bağlayacağız. Viyadük de Mersin’de bir ilk. Bugüne kadar yapılmadı. Ulaştırma Bakanlığı bizi görmüyor. Onlar da yapabilir. Bütçemizi zorlayıp biz yapacağız ama bir bakarsınız Ulaştırma Bakanlığı ‘Bu viyadüğü biz yapalım’ der" ifadelerine yer verdi.