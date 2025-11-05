MERSİN (İHA) – Mersin’in Bozyazı ilçesinde Kızılay Haftası, Tekmen Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Her yıl 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda, Türk Kızılay’ının kuruluş amacı, tarihçesi ve yürüttüğü ulusal-uluslararası insani yardım faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı şiirler, gösteriler ve canlandırmalarla Kızılay’ın toplumdaki yeri ve gönüllülük bilincinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Programa Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, Anamur Türk Kızılay Şube Başkanı Sakine Kuz ve Bozyazı Kızılay gönüllüleri katıldı. Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, Kızılay Marşı Korosu sahne aldı ve deprem anı canlandırması yapıldı. 6 Şubat depremi anısına hazırlanan panolar ise duygusal anlar yaşattı.

Kızılay Mobil Aşevi, öğrencilere ve davetlilere ikramlarda bulunurken, gönüllüler de okullarda yürütülen afet bilinci ve yardım çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Şube Başkanı Sakine Kuz, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak Kızılay’ın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.