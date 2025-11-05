Tarsus Belediyesinin düzenlediği amigurumi kukla atölyesinde üretilen el emeği kuklalar, lösemili çocuklara umut olurken etkinlik, dayanışma ve farkındalık duygusunu güçlendirdi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında ‘Amigurumi Kukla Yapımı Dayanışma Atölyesi’ gerçekleştirildi. Belediye tarafından tüm malzemelerin temin edildiği atölyede, katılımcılar amigurumi tekniğiyle kuklalar yaparak lösemili çocuklara umut ve destek oldu. Etkinlikte ayrıca Adana LÖSEV temsilcisi tarafından farkındalık eğitimi verildi. Katılımcıların hem üretim sürecine dahil olduğu hem de farkındalık kazandığı bu özel etkinlik, dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdi.

"İyiliği, sevgiyi ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz"

Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, atılan her adımın en anlamlı karşılığıdır. LÖSEV ile yürütülen bu tür etkinlikler, hem farkındalık oluşturuyor hem de toplum olarak birbirimize ne kadar güçlü bağlarla bağlı olduğumuzu gösteriyor. Tarsus’ta iyiliği, sevgiyi ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.