Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlara daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Belediye, hem öz kaynaklarıyla yeni araç ve ekipmanlar temin ederken hem de hibe yoluyla kazandırılan modern iş makineleriyle sahadaki gücünü artırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ’çevre kirliliğinin giderilmesi’ kapsamında Akdeniz Belediyesine 1 adet kazıcı yükleyici kepçe, 1 çöp toplama kamyonu ve 1 su tankeri (arazöz) hibe edildi. Yeni araçlar; altyapı, yol bakım-onarım, sulama, söndürme ve temizlik hizmetlerinde kullanılacak.

Hizmete giren araçlarla birlikte belediyenin araç filosu daha güçlü bir yapıya kavuşurken, ilçe genelinde yürütülen çalışmaların daha hızlı ve verimli şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, araçların hizmete alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Belediyemiz araç filosuna kazandırdığımız yeni ve modern araçlarımız sayesinde hizmet gücümüzü daha da artırıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan hibe olarak aldığımız kazıcı yükleyici, çöp toplama kamyonu ve su tankeri ile sahada çok daha etkin, hızlı ve verimli hizmet vereceğiz. Akdeniz ilçesi sakinleri adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, bakanlık yetkililerine ve emeği geçen tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Araçlarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.